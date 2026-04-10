Conferenza stampa Giampaolo alla vigilia di Cagliari Cremonese | La tensione è nemica della prestazione giocare con la paura non risolve alcun problema

In vista della 32ª giornata di Serie A, l’allenatore della Cremonese ha tenuto una conferenza stampa per presentare la partita contro il Cagliari. Ha sottolineato come la tensione possa ostacolare le prestazioni e ha affermato che giocare con la paura non risolve i problemi. Le sue dichiarazioni sono state fatte prima dell’incontro, che si svolgerà nel fine settimana.