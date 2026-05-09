Ghost – Il Musical Floreka fuochi street food e sagre | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “Ghost – Il Musical” a Lovere, la nuova edizione di Floreka a Ranica, i fuochi alla Festa di Paderno a Seriate, feste e sagre, la nuova giornata di “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli” e il concerto al calar del sole a Castro. Da annotare, inoltre, lo street food “La Carovana dei Sapori” a Zanica, l’omaggio al mondo Disney all’Auditorium Modernissimo di Nembro, Albino classica, Alessandra Tripodi di Ballando con le stelle a Le Due Torri di Stezzano, la sagra di San Vittore a Brembate, il Festival de la paella y la sangria a Calcinate, “Rocca di vino” a Cologno al Serio, la festa “Blocco 24060” a Costa di Mezzate, la StraCurno (domenica), le visite alle Grotte delle Meraviglie a Zogno, teatro dialettale e altro ancora.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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