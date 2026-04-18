Omar Pedrini Max Pisu tulipani fuochi vino street food e sagre | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamo si svolgono numerosi eventi tra street food, sagre e spettacoli di fuochi d’artificio. Tra le iniziative in programma ci sono anche concerti, esposizioni di tulipani e degustazioni di vino. Vari appuntamenti coinvolgono i residenti e i visitatori, offrendo un’offerta variegata di attività per tutti i gusti. Le manifestazioni si svolgono in diverse località della zona, attirando molte persone.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano Omar Pedrini a Dalmine, Max Pisu e la Festa di primavera a Sotto il Monte Giovanni XXIII, a Malpaga i “Tulipani al Castello”, “Factory Market” allo Spazio Fase e il Festival olistico ad Alzano Lombardo, la festa di Sant’Eurosia a Comonte (Seriate) con lo spettacolo di fuoco e luci (sabato), il Festival della paella e della sangria a Verdello, la sagra verdellese, la festa di San Giorgio a Solza e la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 18 e domenica 19 aprile. – A Clusone mostra “Domenico Carpinoni.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: San Patrizio, taragna, fuochi, tulipani, feste e commedie: il week-end in provincia Leggi anche: Paolo Kessisoglu, Fiera di San Giuseppe, street food e birra: il week-end in provincia