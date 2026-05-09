GF Vip Ilary Blasi in nomination | Adriana Volpe guida i sondaggi

In questo episodio del Grande Fratello Vip, la conduttrice è stata messa in nomination dal pubblico. Nel frattempo, i sondaggi indicano Adriana Volpe come la preferita tra i telespettatori. Le dinamiche tra i concorrenti, tra cui Alessandra Mussolini, potrebbero influenzare le prossime decisioni del televoto. Restano da vedere chi sarà eliminato e come le alleanze interne al gruppo potranno incidere sui risultati.

? Domande chiave Chi rischia l'eliminazione insieme alla conduttrice Ilary Blasi?. Come influenzeranno le alleanze di Alessandra Mussolini il televoto?. Perché Marco Berry è in svantaggio rispetto a Francesca Manzini?. Cosa cambierà nel rapporto tra Lucia e Raul dopo il bacio?.? In Breve Adriana Volpe 41,05% e Lucia Ilardo 37,54% guidano i sondaggi del televoto.. Francesca Manzini 12,73% e Marco Berry 8,68% sono i più rischiosi in classifica.. Lucia Ilardo e Renato Biancardi festeggiano la vittoria con una cena privata.. Raul mantiene il rifiuto verso Lucia nonostante le pressioni di Alessandra Mussolini.. Venerdì 8 maggio 2026, la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip riparte in prima serata con Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli per un televoto decisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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