Nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip 8, Adriana Volpe si è distinta nel televoto, risultando tra i concorrenti più votati. Contestualmente, Marco Berry e Francesca Manzini si sono confrontati in una sfida decisiva per evitare l’eliminazione. La dinamica tra i partecipanti si fa sempre più intensa, con i sondaggi che indicano un forte appoggio alla conduttrice, mentre le prove tra gli altri concorrenti continuano a tenere alta l’attenzione.

Adriana Volpe domina il televoto del Grande Fratello Vip 8, mentre Marco Berry e Francesca Manzini si giocano la permanenza nella Casa in una sfida sempre più tesa. Questa sera, venerdì 8 maggio, torna in prima serata il Grande Fratello Vip con la quindicesima puntata della nuova edizione. Il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, torna al doppio appuntamento settimanale dopo la pausa della scorsa settimana. Televoto decisivo: quattro concorrenti a rischio eliminazione Adriana Volpe: 41,05% Lucia Ilardo: 37,54% Francesca Manzini: 12,73% Marco Berry: 8,68% Francesca Manzini e Marco Berry, duello acceso per restare nella Casa Martedì scorso Alessandra Mussolini ha raggiunto la sua rivale Antonella Elia in finale; al televoto ha superato Adriana Volpe.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip 8, Adriana Volpe vola nei sondaggi: duello acceso per salvarsi

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: GF Vip 8: Alessandra Mussolini in finale con il 43% al televoto (e cachet record); Ribaltone al Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo fuori e dentro la Casa. E cosa succederà stasera; GF Vip, Adriana Volpe si tradisce in diretta: Ci hanno votato. Poi il karma colpisce e vola in finale la Mussolini; Grande Fratello Vip, le pagelle: Ilary Blasi top (8) ma il cast l’abbandona (4). E Todaro s’illumina solo con Francesca Tocca (7).

Grande Fratello Vip, le pagelle della serata: Mussolini esaurita (6), Adriana Volpe sconfitta (5), Todaro piange (7)Nuova puntata ad alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip. La serata ha riservato grandi colpi di scena con la nomina di Alessandra Mussolini come seconda finalista dello show insieme ... ilmessaggero.it

Gf Vip, le pagelle: Ilary Blasi non ne può più (5), Alessandra Mussolini che falsona (4), Selvaggia Lucarelli distrugge Renato (8), Antonella Elia e Adriana Volpe tradite (5)Noci di cocco lanciate a terra, il triumvirato Volpe-Elia-Mussolini naufragato alla prima prova, gli uomini della Casa accusati di incoerenza e Blu Barbara eliminata. La nona ... leggo.it

Adriana Volpe meritava la finale del GFVIP C’è chi ha apprezzato il suo stile elegante e il modo tranquillo di vivere il gioco… e chi invece avrebbe voluto concorrenti più forti nelle dinamiche Voi cosa ne pensate Sì, meritava la finale No, avrei - facebook.com facebook

Grazie a tutti per aver votato Adriana ieri sera come sempre, ogni vostro voto è prezioso… noi comunque il posto fisso non lo lasciamo, se vi va votateci anche in quest’altra nomination staff #gfvip x.com