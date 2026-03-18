Grande Fratello Vip il reality show torna in onda con Ilary Blasi | subito scintille tra Adriana Volpe e Antonella Elia

Il Grande Fratello Vip 2026 torna in televisione con Ilary Blasi alla conduzione, dopo otto anni, e va in onda da martedì 17 marzo su Canale 5. L’edizione vede anche la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la prima puntata, sono scoppiate subito tensioni tra Adriana Volpe e Antonella Elia.

L’edizione 2026 del Grande Fratello VIP debutta ufficialmente martedì 17 marzo su Canale 5, segnando il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi dopo otto anni, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il reality, che prevede un doppio appuntamento settimanale tra il martedì e il venerdì, presenta un cast di sedici concorrenti tra cui spiccano nomi noti come Adriana Volpe, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Raimondo Todaro. Nonostante il programma sia appena iniziato, l’atmosfera è già surriscaldata da indiscrezioni riguardanti le prime liti notturne in hotel tra i partecipanti, confermando l’alta tensione che caratterizza questa stagione volta a riscattare i risultati dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Grande Fratello Vip, il reality show torna in onda con Ilary Blasi: subito scintille tra Adriana Volpe e Antonella Elia Articoli correlati Grande Fratello Vip, il reality show torna in onda con Ilary Blasi: la diretta della prima puntataL’edizione 2026 del Grande Fratello VIP debutta ufficialmente martedì 17 marzo su Canale 5, segnando il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi dopo... Grande Fratello Vip, Adriana Volpe su Antonella Elia: “Pungente e provocatrice”Nella Open House del Grande Fratello Vip la conduttrice racconta ai coinquilini il rapporto complicato con la showgirl: tra scontri, chiarimenti e un... Aggiornamenti e notizie su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande fratello Vip, svelato il cast della nuova edizione condotta da Ilary Blasi; Diretta TV Live: streaming video - Open House GFVIP. A che ora inizia il Grande Fratello Vip 2026: l’orario d’inizio del realityA che ora inizia il Grande Fratello Vip 2026: l'orario d'inizio del reality, durata, quando finisce, quanto dura, Canale 5, Ilary Blasi ... tpi.it Grande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizioneGrande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizione. Chi sono. Le novità del reality show condotto da Ilary Blasi ... tpi.it Iniziata la nuova stagione del Grande Fratello Vip. Arriva in studio Ilary Blasi - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul #grandefratellovip #adrianavolpe x.com