Un nuovo progetto di infrastrutture idriche nel Basso Molise ha sollevato preoccupazioni riguardo alle riserve d'acqua della regione. Un esperto ha evidenziato che il Tubone potrebbe ridurre significativamente le riserve nel territorio, mettendo a rischio l'agricoltura locale. La gestione pubblica dell'acqua viene indicata come una misura per tutelare le risorse e garantire un approvvigionamento stabile per le attività agricole.

? Punti chiave Come influirà il progetto del Tubone sulle riserve del Basso Molise?. Perché la gestione pubblica è considerata l'unica difesa per l'agricoltura?. Quali rischi corre il settore agricolo se le tariffe idriche aumenteranno?. Come può un piano di emergenza prevenire le crisi idriche regionali?.? In Breve Relatori Luigi Mastronardi, Andrea Albino e Famiano Crucianelli hanno partecipato all'incontro di Vinchiaturo.. Micaela Fanelli e Angelo Primiani hanno rappresentato le istituzioni durante il dibattito a Vinchiaturo.. Il progetto Tubone rischia di sottrarre riserve idriche essenziali al territorio del Basso Molise.. L'assenza di un piano di emergenza regionale idrica persiste da oltre un anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gestione idrica in Molise: Gravina avverte il rischio per l’agricoltura

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