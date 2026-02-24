Torbiere artiche | la gestione idrica che blocca il carbonio

Una gestione inadeguata dell’acqua ha causato il deterioramento delle torbiere artiche, contribuendo all’aumento dei gas serra. Ricercatori norvegesi hanno scoperto che mantenere la falda tra 25 e 50 centimetri sotto la superficie di queste aree permette di migliorare la capacità di assorbimento di carbonio. Questa semplice strategia potrebbe ridurre le emissioni di CO2 e preservare gli ecosistemi. La scoperta apre nuove possibilità di intervento per contrastare i cambiamenti climatici nell’Artico.

Una semplice gestione idrica può salvare l’Artico. Un team di ricercatori norvegesi ha scoperto che mantenere la falda acquifera tra 25 e 50 centimetri sotto la superficie delle torbiere artiche può trasformare questi ecosistemi in assorbitori netti di carbonio, riducendo drasticamente le emissioni di CO?. Lo studio, condotto presso la stazione di ricerca di Svanhovd nella Valle di Pasvik, nel nord della Norvegia, ha monitorato per due stagioni vegetative le emissioni di gas serra in cinque parcelle con differenti livelli di falda acquifera e pratiche agronomiche. I risultati mostrano che un’adeguata gestione idrica può mitigare l’impatto climatico delle torbiere drenate, trasformandole da fonti di emissioni a serbatoi di carbonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu Torbiere artiche: mantenere l’acqua alta riduce le emissioni di CO?Le torbiere artiche, ricche di carbonio, si stanno deteriorando a causa della diminuzione dell’acqua, che accelera la decomposizione. Gestione idrica, ora i Comitati chiedono chiarezza per la gestione pubblicaIl TAR Campania ha annullato il bando sulla gestione idrica regionale, sollevando polemiche e dubbi sulla gestione pubblica dell’acqua.