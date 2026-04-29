Il Consorzio di bonifica della Calabria ha avviato interventi di manutenzione sulle reti idriche per un’area di circa 2380 ettari tra le province di Catanzaro e Cropani. L’obiettivo è migliorare l’efficienza della distribuzione dell’acqua destinata all’agricoltura, coinvolgendo terreni coltivati in questa zona. L’intervento riguarda lavori di riparazione e potenziamento delle infrastrutture esistenti, con l’intento di sostenere le attività agricole locali.

? Cosa sapere Il Consorzio di bonifica della Calabria avvia manutenzione idrica su 2380 ettari tra Catanzaro e Cropani.. L'intervento con tecnologia relining da 6 milioni di euro durerà fino alla fine del 2026.. Il Consorzio di bonifica della Calabria avvia un intervento di manutenzione sulle condotte irrigue che servono 2380 ettari tra Catanzaro, Cropani, Botricello, Sellia Marina, Andali e Belcastro, impiegando la tecnologia no dig su oltre due chilometri di tubazioni. Nelle campagne dei comprensori Alli-Tacina ed Alli-Copanello, dove la terra chiede acqua per restare viva, si muovono i primi mezzi per un’operazione che non prevede scavi invasivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: innovazione idrica per salvare 2300 ettari di agricoltura

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