Germania parata di navi per l' 837° anniversario del porto di Amburgo

Venerdì ad Amburgo si è svolta una parata marittima in occasione dell’837° anniversario del porto. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose navi che sono passate davanti alle rive della città, creando uno spettacolo visivo per i presenti. L’evento ha attirato cittadini e visitatori, che hanno assistito alla sfilata delle imbarcazioni lungo il fiume. La celebrazione ha coinvolto diverse unità navali, tra cui alcune di grandi dimensioni.

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