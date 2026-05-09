Germania parata di navi per l' 837° anniversario del porto di Amburgo

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì ad Amburgo si è svolta una parata marittima in occasione dell’837° anniversario del porto. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose navi che sono passate davanti alle rive della città, creando uno spettacolo visivo per i presenti. L’evento ha attirato cittadini e visitatori, che hanno assistito alla sfilata delle imbarcazioni lungo il fiume. La celebrazione ha coinvolto diverse unità navali, tra cui alcune di grandi dimensioni.

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Venerdì Amburgo, in Germania, ha celebrato l’837° anniversario del suo porto con una suggestiva parata marittima. Circa 250 imbarcazioni, dalle moderne motovedette della guardia costiera alle navi d’epoca, hanno sfilato davanti a migliaia di spettatori. Le imbarcazioni avevano lo scopo di rappresentare la storia marittima di Amburgo come importante centro commerciale fin dal Medioevo. Ucraina, Trump: "Mi piacerebbe che la guerra finisse. È la cosa peggiore dal secondo conflitto mondiale" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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