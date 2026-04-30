Porto di Ravenna | 42 milioni per far spegnere i motori alle navi

Il porto di Ravenna ha annunciato un investimento di 42 milioni di euro destinato all'elettrificazione delle banchine di Porto Corsini. L’obiettivo è ridurre le emissioni di inquinanti prodotti dalle navi durante le operazioni di sosta in porto. L’intervento riguarda l’installazione di impianti di alimentazione elettrica che consentiranno alle navi di spegnere i motori durante le operazioni di carico e scarico. L’opera è in fase di realizzazione e coinvolge diverse imprese del settore.

? Cosa sapere Il Porto di Ravenna investe 42 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine a Porto Corsini.. Il piano PNRR integra 37 megawatt da un campo fotovoltaico per alimentare le navi.. Il porto di Ravenna accelera verso la sostenibilità con un piano da 42 milioni di euro per l’elettrificazione delle banchine a Porto Corsini, finanziato dai fondi PNRR per permettere alle navi da crociera di spegnere i motori durante la sosta. L’intervento strategico mira a trasformare lo scalo ravennate in un vero hub energetico, riducendo l’impatto ambientale legato all’uso dei generatori di bordo. La nuova infrastruttura si estenderà per circa 11 chilometri, collegando la zona della pialassa Piombone, dove si trova la cabina primaria, fino al terminal crociere, attraversando il canale Candiano e le strade locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto di Ravenna: 42 milioni per far spegnere i motori alle navi Notizie correlate Ravenna Capitale del mare. Il via alle iniziative con la statua del marinaio a Porto CorsiniRavenna è la Capitale Italiana del Mare 2026, titolo assegnato per la prima volta dal Dipartimento per le Politiche del mare della Presidenza del... Leggi anche: BMW vs Honda, quando i motori si spostano nel bob: sfida tecnologica a suon di milioni alle Olimpiadi. E le scarpe rivoluzionarie… Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Marina di Ravenna, domenica 26 aprile manifestazione al Molo Dalmazia per Gaza e contro il traffico di armi; Migranti, l'allarme di ActionAid: Controlli deboli nei centri di accoglienza. Ravenna tra le grandi zone cieche; L'assemblea dei soci promuove il bilancio di La BCC: 62 milioni di euro di utile nel 2025; Sequestrati 16 chili di hashish, panetti confezionati con la foto di Baggio. In arresto anche uno studente del Cesenate. Accordo sull’autotrasporto container al porto di RavennaCommittenti e autotrasportatori hanno firmato un accordo sulle attese al carico e allo scarico dei container nel porto di Ravenna. L’intesa introduce regole comuni, contratti scritti e una commissione ... trasportoeuropa.it Il Porto tra presente e futuro. Benevolo: Ravenna centro nazionale per la logistica agroindustrialeIl presidente dell’Autorità Portuale: Il progetto punta ad attrarre investimenti pubblici e privati. Collegamenti: in sinistra Candiano i lavori allo scalo merci sono partiti con orizzonte 2032. ilrestodelcarlino.it Nuova polemica attorno a Marinara, il porto turistico di Marina di Ravenna. I gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Viva Ravenna, attraverso i capigruppo Nicola Grandi e Filippo Donati, hanno presentato un’interpellanza alla giunta in seguito alle notizie di stamp - facebook.com facebook Si è chiusa la 43esima edizione di MACFRUT Aree logistiche e innovazione del Porto di Ravenna al servizio della competitività del Paese port.ravenna.it/dettagli/comun… x.com