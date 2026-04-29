Arrivare in Germania senza aereo i nuovi treni dall’Italia per Berlino Monaco e Amburgo
A partire dal 2028, un'azienda ferroviaria italiana introdurrà 26 nuovi treni per collegare tre delle principali città tedesche: Monaco di Baviera, Berlino e Amburgo. La decisione riguarda l'espansione dei collegamenti ferroviari tra Italia e Germania, con l'obiettivo di offrire alternative ai viaggi in aereo. I nuovi treni saranno operativi su rotte che coinvolgono queste città, segnando un passo importante per il trasporto internazionale su rotaia.
L'azienda ferroviaria Italo è pronta per espandere il suo business in Germania: a partire dal 2028 partiranno 26 nuovi treni che collegheranno Monaco di Baviera, Berlino e Amburgo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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