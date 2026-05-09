In un'inchiesta, sono stati ricostruiti i metodi con cui il latitante associato alla mafia seguiva il giornalista durante i suoi spostamenti a Roma. Sono stati individuati i punti di ritrovo dei complici, dove si pianificavano gli attentati e si coordinavano le operazioni. I dettagli emergono da intercettazioni e testimonianze che descrivono come il boss evitasse di essere scoperto durante le attività di sorveglianza.

?? Punti chiave Come faceva la mafia a evitare la scorta di Costanzo? Dove si riunivano i complici per pianificare gli attentati a Roma? Chi trasportava l'armamento da Mazara del Vallo verso la Capitale? Quale tecnica usavano i siciliani per studiare i movimenti dei bersagli??? In Breve Geraci collaborava con Messina Denaro dal 1988 dopo l'incontro a Castelvetrano. Sinacori e Renzo Tinnirello gestivano i trasporti verso Roma dopo Mazara del Vallo. Geraci noleggiò una Y10 bianca alla Sta .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Geraci: ecco come Messina Denaro pedinava Costanzo a Roma

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