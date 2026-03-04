Confiscato l' ultimo covo del boss stragista Messina Denaro

L'ultimo covo di Matteo Messina Denaro è stato confiscato dallo Stato. La misura riguarda anche uno dei persone ritenute favoreggiatori della latitanza del boss di Castelvetrano. L'intervento si è concluso con il sequestro dell'immobile, che ora fa parte del patrimonio statale. L'operazione è stata portata a termine senza ulteriori dettagli sulla procedura.

AGI - L'ultimo covo di Matteo Messina Denaro passa definitivamente nel patrimonio dello Stato. Eseguito un provvedimento di confisca nei confronti di uno dei favoreggiatori della latitanza del boss di Castelvetrano. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito il decreto emesso dal Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione, che fa seguito al sequestro eseguito a marzo 2025 e ha riguardato l'appartamento di Campobello di Mazara utilizzato come ultimo covo del latitante catturato il 16 gennaio 2023 e morto nel settembre successivo, nonché l'auto di cui il padrino stragista si serviva per i suoi spostamenti.