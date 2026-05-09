Genshin Impact Luna VII | Sumeru torna al centro della storia con Nicole Lohen Prune e codici Primogemme gratis
La versione Luna VII di Genshin Impact, intitolata La verità tra le pagine dei Purana, riporta Sumeru al centro della narrazione. In questa fase, i giocatori potranno incontrare nuovi personaggi come Nicole, Lohen e Prune, e avere l’opportunità di ottenere codici Primogemme gratuiti. La patch introduce anche nuove missioni e contenuti che arricchiscono l’esperienza di gioco, con aggiornamenti dedicati alle vicende della regione di Sumeru.
Genshin Impact si prepara a entrare in una nuova fase narrativa con la versione Luna VII, intitolata La verità tra le pagine dei Purana. L’aggiornamento sarà disponibile dal 20 maggio e riporterà i giocatori a Sumeru, una delle regioni più importanti e complesse dell’universo creato da HoYoverse. Non si tratterà di un semplice ritorno scenografico nella Nazione della Saggezza, ma di un nuovo capitolo della missione dell’Archon destinato a riaprire alcune delle ferite più profonde lasciate dagli eventi precedenti. Il cuore della nuova trama sarà il sonno improvviso e inspiegabile di Nahida, un evento che getterà Sumeru in una condizione di forte instabilità.🔗 Leggi su Gamerbrain.net
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Versione "Luna VII" "Verità tra le Pagine del Purana" Trailer reddit