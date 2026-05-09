Genshin Impact Luna VII | Sumeru torna al centro della storia con Nicole Lohen Prune e codici Primogemme gratis

La versione Luna VII di Genshin Impact, intitolata La verità tra le pagine dei Purana, riporta Sumeru al centro della narrazione. In questa fase, i giocatori potranno incontrare nuovi personaggi come Nicole, Lohen e Prune, e avere l’opportunità di ottenere codici Primogemme gratuiti. La patch introduce anche nuove missioni e contenuti che arricchiscono l’esperienza di gioco, con aggiornamenti dedicati alle vicende della regione di Sumeru.

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Genshin Impact si prepara a entrare in una nuova fase narrativa con la versione Luna VII, intitolata La verità tra le pagine dei Purana. L’aggiornamento sarà disponibile dal 20 maggio e riporterà i giocatori a Sumeru, una delle regioni più importanti e complesse dell’universo creato da HoYoverse. Non si tratterà di un semplice ritorno scenografico nella Nazione della Saggezza, ma di un nuovo capitolo della missione dell’Archon destinato a riaprire alcune delle ferite più profonde lasciate dagli eventi precedenti. Il cuore della nuova trama sarà il sonno improvviso e inspiegabile di Nahida, un evento che getterà Sumeru in una condizione di forte instabilità.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Genshin Impact Luna VII: Sumeru torna al centro della storia con Nicole, Lohen, Prune e codici Primogemme gratis ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Genshin Impact 6.5: Tutte le novità del nuovo aggiornamento con Primogemme GRATIS Quarta Repubblica, il caso della grazia a Nicole Minetti al centro della puntataNicola Porro, come ogni lunedì, torna con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Genshin Impact: tante Primogems gratis con i codici dell'annuncio di Luna VII; La versione Luna VII di Genshin Impact introduce Nicole e una nuova crisi a Sumeru il 20 maggio; Genshin Impact svela la versione Luna VII: data di uscita, nuovi contenuti e 300 Primogemme in regalo; Genshin Impact presenta le novità della versione Luna VII. Genshin Impact Luna VII: Sumeru torna al centro della storia con Nicole, Lohen, Prune e codici Primogemme gratisGenshin Impact si prepara a entrare in una nuova fase narrativa con la versione Luna VII, intitolata La verità tra le pagine dei Purana. L’aggiornamento ... gamerbrain.net Genshin Impact: tante Primogems gratis con i codici dell'annuncio di Luna VIIIn occasione del reveal ufficiale di Luna VII, gli sviluppatori di Genshin Impact hanno distribuito nuovi codici promozionali. everyeye.it ve ne prego im broke #genshinspecialprogram #genshinimpact x.com Versione "Luna VII" "Verità tra le Pagine del Purana" Trailer reddit