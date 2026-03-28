Genshin Impact 6.5 | Tutte le novità del nuovo aggiornamento con Primogemme GRATIS

L'aggiornamento 6.5 di Genshin Impact è stato rilasciato e può essere scaricato su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, PC, iOS e Android. Questo nuovo rilascio introduce numerose novità, tra cui la possibilità di ottenere Primogemme gratuitamente. La versione 6.5 si distingue come uno degli aggiornamenti più corposi degli ultimi tempi.

La versione 6.5 di Genshin Impact, sviluppato da miHoYo e disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, PC, iOS e Android, segna uno degli aggiornamenti più ricchi degli ultimi mesi. Intitolata “Song of the Welkin Moon: Rondo – Augured Homecoming”, questa espansione introduce nuove aree, meccaniche evolute e contenuti pensati per rivoluzionare l’esperienza di gioco. L’aggiornamento punta a espandere il mondo e a rendere ancora più profonda la componente esplorativa. Il risultato è un’evoluzione concreta del titolo, sia sul piano tecnico che su quello narrativo. Nuova Mondstadt e Tempio dello Spazio: cambia l’esplorazione. Con la versione 6. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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