Genova truffa dei Rolex da acquistare in Vaticano finisce a processo autista di pullman e prefetto della sezione del Rotary

A Genova si sta svolgendo un processo legato a una truffa che ha coinvolto l'acquisto di Rolex attraverso un metodo in cui si sosteneva di poterli ottenere in Vaticano. L'indagine ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario contro un autista di pullman e un rappresentante di un club Rotary, entrambi accusati di aver truffato diverse persone approfittando della loro posizione all’interno dell’associazione. Numerose vittime avevano riposto fiducia nelle promesse fatte dai due uomini.

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E’ stato fissato il 7 luglio l’inizio del processo per Daniel Risso, il 39enne autista di pullman che vantava conoscenze altolocate in Vaticano che è accusato di aver truffato un gruppo di facoltosi conoscenti, promettendo di poter acquistare per loro Rolex e altri orologi di lusso a prezzi super scontati per via dei benefici fiscali e in tempi rapidi. L’inchiesta era stata resa nota un anno fa quando il pm Luca Monteverde aveva chiesto la citazione diretta a giudizio per Risso, che sui suoi profili social colleziona foto con politici e notabili locali e non solo. Secondo l’accusa Risso, che fino all’anno scorso era anche dipendente del...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, truffa dei Rolex da acquistare in Vaticano, finisce a processo autista di pullman e "prefetto" della sezione del Rotary ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Truffa Rolex: ex prefetto Rotary al processo per falsi contatti Vaticano? Domande chiave Come ha fatto un autista di pullman a fingere contatti vaticani? Quali dettagli hanno permesso di smascherare la falsa moralità di... Pullman tampona un camion a Lomazzo, muore una maestra: chiesto il processo per l’autista per omicidio colposoIl 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo (Como), lungo la Pedemontana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Truffa dei Rolex a Genova, l’ex prefetto del Rotary rischia tre processi; Truffa dei Rolex da acquistare in Vaticano: via al processo per Daniel Risso, ma non sarà l’unico; Truffa dei Rolex, parte il processo: a luglio in aula l’autista che millantava agganci in Vaticano; Truffa dei Rolex da acquistare in Vaticano: via al processo per Daniel Risso, ma non sarà l’unico. Truffa dei Rolex a Genova, l’ex prefetto del Rotary rischia tre processiDaniel Risso, autista di pullman, millantava agganci in Vaticano e si faceva consegnare denaro per acquisti di orologi mai consegnati ... ilsecoloxix.it Truffa dei Rolex, parte il processo: a luglio in aula l’autista che millantava agganci in VaticanoSi aprirà il 7 luglio davanti al giudice Filippo Pisaturo il processo a carico di Daniel Risso, il 39enne autista di pullman finito al centro di un’inchiesta per truffa aggravata. L’uomo, secondo l’ac ... primocanale.it Il Rolex è l’orologio da tutti i giorni, il Patek è per momenti speciali… x.com Ho preso il mio primo Rolex da Jack Road a Tokyo. Meno di 7k con i documenti! reddit