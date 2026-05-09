A Genova, durante un raduno degli Alpini, due giovani hanno aggredito una persona con problemi cardiaci davanti alla stazione di Brignole, rivolgendo insulti e peggiorando la situazione. La vittima ha subito un malore, probabilmente a causa dello stress e delle offese. L'episodio ha attirato l'attenzione e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sui comportamenti violenti nei confronti dei partecipanti all'evento.

Ancora odio e insulti contro gli Alpini radunati a Genova. Un episodio inquietante: due ragazzi, un uomo e una donna, che a Brignole hanno aggredito una penna nera cardiopatica. L'uomo, 61 anni, è stato preso di mira mentre raggiungeva l'Adunata: i due giovani gli hanno urlato contro dandogli del "guerrafondaio", facendo degenerare rapidamente la situazione fino a che l'alpino è stato colto da un malore, per poi essere soccorso e trasportato in ospedale. Secondo quanto ricostruito, il 61enne si trovava insieme ad altri alpini quando la coppia, descritta come poco più che ventenne, avrebbe iniziato a insultarlo con violenza. Ne sarebbe nato un acceso alterco.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Genova, ricoperto di insulti da due teppisti e colto da malore: orrore contro l'Alpino

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