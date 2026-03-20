Vota Sì | Diaco ricoperto di insulti da quelli del No Servo coglione leccaculo Solidarietà da destra silenzio da sinistra

Durante la campagna referendaria sulla giustizia, il conduttore televisivo ha ricevuto numerosi insulti dai sostenitori del No, tra cui termini come “servo”, “coglione”, “leccaculo” e commenti offensivi di vario genere. Mentre alcuni esponenti di destra hanno espresso solidarietà, la sinistra ha mantenuto il silenzio. I commenti più duri sono stati rivolti al conduttore da parte di coloro che si opponevano alla proposta referendaria.

Quelli del No sono contrari al referendum sulla giustizia ma favorevolissimi agli insulti. ”Servo”, ”coglione”, “leccaculo”, ”sempre stato una merda”, ”ridicolo”, ”imbarazzante”, ”pavido”, ”sei solo un aiutante dei corrotti, corruttori e malavitosi”, ”prendilo nel c..”, ”I gay fascisti come lui andrebbero.”. Il conduttore Rai Pierluigi Diaco ha incassato sui social un po’ di tutto, dopo essersi permesso di dire, pubblicamente, c he avrebbe votato Sì nella consultazione referendaria di domenica e lunedì. Da quel momento è destinatario di una campagna di odio verbale, condito da velate minacce, dopo la dichiarazione che ha rilasciato in esclusiva all’ Adnkronos. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vota Sì: Diaco ricoperto di insulti da quelli del No. “Servo”, ”coglione”, “leccaculo”. Solidarietà da destra, silenzio da sinistra Articoli correlati Leggi anche: Insulti omofobi a Tommaso Cerno e Pierluigi Diaco: solidarietà dal centrodestra, sinistra muta Mala giustizia, due vite “rovinate” da sinistra a destra. Da Esposito a Landolfi, “lezioni” di diritto per votare SìDestra o sinistra, a volte, non fa alcuna differenza, se di mezzo c’è una mala giustizia, nelle sentenze che rimediano tardi a inchieste sbagliate,... Altri aggiornamenti su Vota Sì Diaco ricoperto di insulti da... Da Diaco a Minghi, parte il linciaggio social per i vip che votano SìVoto sì al Referendum. In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè. Le parole del conduttore di Bellamà, Pierluigi Diaco, continuano a far rumore. ilgiornale.it Insulti e minacce a Pierluigi Diaco per il suo sì al referendum: il CdA Rai esprime solidarietàPierluigi Diaco, conduttore di Bellamà è stato travolto da una campagna di odio sui social dopo aver dichiarato che voterà sì al referendum sulla giustizia. Tra gli insulti anche numerosi contenuti of ... msn.com