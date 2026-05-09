Genova invasa dalle Penne Nere | in campo l' esercito della Protezione Civile Ferrante | Squadra instancabile
A Genova si è radunata un’ampia squadra di volontari della Protezione Civile, che lavora senza sosta per coordinare le operazioni di assistenza. La presenza delle Penne Nere ha portato a un’attività intensa sul territorio, con gli operatori impegnati in vari interventi. La macchina organizzativa funziona in modo preciso e senza intoppi, mantenendo un ritmo costante sotto il cielo della città.
Non solo penne nere e canti, ma una macchina organizzativa che sta girando come un orologio svizzero sotto il cielo della Superba. In una Genova vestita a festa per la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, il ‘dietro le quinte’ è presidiato da una colonna di volontari che non conosce sosta.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Invasione di Penne Nere a Genova, oltre 5mila veronesi all'adunata
Leggi anche: Le penne nere arrivano a Genova e il prete di sinistra chiude la chiesa
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Adunata nazionale Alpini. Genova invasa dalle Penne nere; Alpini, Genova invasa dalle penne nere: il presidente Frizzi guida un esercito di 7mila trentini; Adunata Nazionale degli Alpini, 400mila penne nere a Genova; Aduna Alpini a Genova: onda verde e penne nere in città. Le Foto.
Genova invasa dalle Penne Nere: in campo l'esercito della Protezione Civile. Ferrante: Squadra instancabileSono 251 volontari in campo per l'Adunata degli Alpini, l'assessore li ringrazia e spiega la macchina organizzativa che lavora 'dietro alle quinte' ... genovatoday.it
Alpini a Genova, scattano le spedizioni dei centri sociali: Ruba la pennaInizia la 97esima Adunata nazionale degli alpini e oltre settemila Penne nere si stanno ritrovando a Genova per un weekend di commemorazione e festa, ... iltempo.it
Buona adunata. Viva le Penne Nere, sempre! facebook
Adunata Alpini a Genova, spuntano i volantini contro le penne nere in città: «Non siete i benvenuti» reddit
A tutte le "Penne Nere" che stanno invadendo con gioia la città: benvenuti. Dopo 25 anni, Genova torna a colorarsi del vostro verde, della vostra energia, dei vostri canti e della vostra presenza. È un’emozione grande accogliervi per la 97esima Adunata Nazio x.com