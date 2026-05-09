Genova invasa dalle Penne Nere | in campo l' esercito della Protezione Civile Ferrante | Squadra instancabile

A Genova si è radunata un’ampia squadra di volontari della Protezione Civile, che lavora senza sosta per coordinare le operazioni di assistenza. La presenza delle Penne Nere ha portato a un’attività intensa sul territorio, con gli operatori impegnati in vari interventi. La macchina organizzativa funziona in modo preciso e senza intoppi, mantenendo un ritmo costante sotto il cielo della città.

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