Genova invasa dalle Penne Nere | in campo l' esercito della Protezione Civile Ferrante | Squadra instancabile

Da genovatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova si è radunata un’ampia squadra di volontari della Protezione Civile, che lavora senza sosta per coordinare le operazioni di assistenza. La presenza delle Penne Nere ha portato a un’attività intensa sul territorio, con gli operatori impegnati in vari interventi. La macchina organizzativa funziona in modo preciso e senza intoppi, mantenendo un ritmo costante sotto il cielo della città.

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Non solo penne nere e canti, ma una macchina organizzativa che sta girando come un orologio svizzero sotto il cielo della Superba. In una Genova vestita a festa per la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, il ‘dietro le quinte’ è presidiato da una colonna di volontari che non conosce sosta.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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