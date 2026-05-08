A Genova, le forze di sicurezza hanno rafforzato i controlli in vista dell’arrivo delle penne nere, mentre un sacerdote di orientamento progressista ha deciso di chiudere temporaneamente una chiesa cittadina. Nel frattempo, diversi muri sono stati imbrattati con scritte offensive rivolte all’adunata degli “assassini”, una manifestazione che si svolge nella zona. La situazione rimane tesa, con azioni e decisioni che attirano l’attenzione pubblica e delle autorità locali.

Stretta della Salis sulla sicurezza. In città compaiono sempre più scritte contro l’adunata degli «assassini». Don Farinella, sacerdote in prima linea per gli immigrati, sbatte la porta in faccia ai partecipanti del raduno. Finalmente è tutto pronto per l’adunata degli alpini che inizia oggi a Genova: Non una di meno ha pubblicato un form per segnalare ipotetiche molestie; i primi cocci di vetro sono già stati lanciati dalle finestre contro alcune penne nere; don Paolo Farinella ha chiuso la sua chiesa a causa dell’invasione non gradita (l’altra, quella di stranieri, va invece benissimo) degli alpini e, infine, le mura della città si sono, poco alla volta, riempite di scritte «Assassini».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le penne nere arrivano a Genova e il prete di sinistra chiude la chiesa

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