Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone hanno annunciato la disponibilità a collaborare per riaprire lo Stretto di Hormuz, un passaggio essenziale per il traffico marittimo internazionale che è rimasto chiuso dall’inizio del conflitto in Iran. L’Iran ha risposto dichiarando che chi aiuta gli Stati Uniti diventa complice di un’eventuale aggressione.

Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone sono pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello strategico Stretto di Hormuz, chiuso dall’inizio della guerra in Iran. L’annuncio è arrivato con un comunicato diffuso da Downing Street nel quale i sei Paesi condannano con forza i missili e i droni lanciati da Teheran. La risposta iraniana non si fa attendere. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, secondo quanto riporta la Cnn, fa sapere che gli alleati degli Usa che aiutano Washington a riaprire lo Stretto si renderebbero “complici” dell’aggressione. Durante una telefonata con il suo omologo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia e altri 5 Paesi “pronti a contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz”. L’Iran replica: “Chi aiuta gli Usa sarà complice dell’aggressione”

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