Genesis 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Hyundai ha introdotto il marchio Genesis nel 2015, posizionandolo come il suo brand di lusso a livello internazionale. La gamma comprende diversi modelli, con prezzi variabili a seconda delle versioni e degli allestimenti disponibili. La scelta tra i vari veicoli dipende dalle esigenze di spazio, prestazioni e comfort, con offerte che spaziano da modelli più compatti a SUV di dimensioni maggiori.

Hyundai ha lanciato Genesis nel 2015 come il suo brand premium globale, l’equivalente coreano di quello che Lexus è per Toyota o Infiniti per Nissan. Il 20 aprile 2026 Genesis ha aperto ufficialmente gli ordini in Italia con tre modelli, tutti al 100% elettrici: il SUV-D GV60 da 56.400 euro, il SUV-D premium Electrified GV70 da 69.900 euro e l’ammiraglia berlina Electrified G80 da 81.800 euro. Vediamo gamma, prezzi e cosa offre davvero Genesis al mercato italiano. Tutti i modelli Genesis 2026 in Italia con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Tutti i modelli sono al 100% elettrici, basati su architettura ad alta tensione 800 V — la stessa di Hyundai Ioniq 56 e Kia EV6.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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