Il paradosso del lavoro il nodo del lavoro artigiano | imprese e giovani a confronto Serve un patto tra generazioni

Venerdì sera si terrà un evento organizzato da una rappresentanza di imprese artigiane, dedicato al rapporto tra imprese e giovani. L'iniziativa si concentrerà sul ruolo del lavoro artigiano e sulla necessità di un accordo tra diverse generazioni per affrontare le sfide attuali. Durante l'incontro si discuterà di come il patrimonio artigiano possa continuare a crescere coinvolgendo le nuove leve e valorizzando competenze diverse.

Confartigianato promuove l’evento “Il futuro ha bisogno di mani e di menti. Il patto tra generazioni è il vero capolavoro dell’impresa artigiana” venerdì alle 20.30 al Teatro Diego Fabbri con la partecipazione del relatore Lucio Zanca, consulente e temporary manager. Mauro Collina, segretario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Giovani, lavoro e futuro: a Genova il confronto tra imprese e nuove generazioni con l'ex ministro Francesco ProfumoGrande partecipazione al Palazzo della Borsa per l'iniziativa di CNA Genova dedicata alle trasformazioni del lavoro e alle competenze richieste...

Temi più discussi: Se l'IA frigge il cervello e danneggia la produttività: il paradosso della supervisione; Amadori al Mimit: serve un piano per colmare il gap di competenze nell’agroalimentare; Giovani inaffidabili o semplicemente scoraggiati? I 100 curriculum inviati senza ricevere risposta e il paradosso del mercato del lavoro; Stati Uniti, a marzo il mercato del lavoro cresce oltre le attese.

Lavoro, il paradosso italiano: le imprese cercano, i giovani mancanoRoma, 25 febbraio 2026 – C’è un dato che più di tutti racconta il mercato del lavoro italiano in questa fase: le imprese continuano a cercare personale, ma fanno fatica a trovarlo; nello stesso tempo, ... quotidiano.net

Più competenti ma più esposte: le donne e il paradosso dell’IALe donne imparano più in fretta, ma sono occupate nei lavori maggiormente automatizzabili. Come l'intelligenza artificiale amplifica il gender gap ... lettera43.it

Semafori, arriva la luce bianca: cosa significa e a cosa serve - facebook.com facebook

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