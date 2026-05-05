Negli ultimi anni, l'uso della rete tra i giovani si è diffuso rapidamente, influenzando il modo in cui si informano e interagiscono. Tuttavia, questa crescita comporta anche alcuni rischi, come possibili violenze, abusi e dipendenze online. È importante essere consapevoli di queste insidie per evitare di farsi ingannare dalle illusioni del mondo digitale.

La Rete sta cambiando il nostro modo di conoscere e le relazioni con gli altri. Rischiamo di cadere nelle trappole che nasconde come violenza, abusi e dipendenza. E’ necessario conoscere come funzionano queste trappole, essere nativi digitali non significa essere esperti di informatica e nemmeno essere esperti navigatori. Internet non è da condannare, siamo noi che dobbiamo fare in modo che le sue potenzialità producano effetti positivi. A scuola dibattiamo sull’importanza delle nuove tecnologie, sui rischi e sul corretto uso della Rete con cui abbiamo accesso a documenti scritti, sonori e visivi. Noi stessi ne produciamo per presentare ciò che abbiamo imparato: creiamo un fumetto per parlare di un evento storico o rappresentiamo un territorio mentre ne esponiamo le caratteristiche geografiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non farti irretire dalla Rete. Le giovani generazioni e il web

Notizie correlate

Genoa, parla De Rossi nel post gara: «Non è facile stare a questi ritmi per 90 minuti. A un certo punto il Como riesce a farti muovere tanto e a farti girare a vuoto»Lukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga.

Giovani Periferie: nuovi media, responsabilità ed educazione per le nuove generazioniLa crescita dei giovani, oggi, passa inevitabilmente per l'utilizzo consapevole delle nuove forme digitali, in special modo dei nuovi media: i social...