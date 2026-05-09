A Gaza si è svolta di nuovo la maratona internazionale della Palestina, dopo tre anni di pausa. La decima edizione si è tenuta venerdì 8 maggio e ha visto la partecipazione di circa 2.000 persone. I partecipanti si sono sfidati su un percorso di 5 chilometri, tornando a correre nella Striscia in un evento che coinvolge atleti locali e internazionali.

A tre anni dall’ultima edizione, che si tenne nell’aprile 2023, a Gaza si torna a correre. Alla decima edizione della maratona internazionale della Palestina che si è tenuta venerdì 8 maggio hanno partecipato circa 2mila persone, che si sono sfidate su un percorso di 5 chilometri. Tra i corridori anche 15 persone con disabilità causate dalla guerra con Israele: nel loro caso, la gara si è conclusa dopo 2 chilometri. Il vincitore della gara di 5 km, Khalil Al-Tarbin, ha dichiarato di essersi allenato per essere pronto alla sfida: “Ho continuato a praticare il mio sport con tutta la forza e la dedizione possibili. Non perderò la speranza e continuerò per portare la bandiera della Palestina in tutto il mondo”, ha detto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, nella Striscia torna la maratona internazionale della Palestina

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