HeART of Gaza a Livorno i disegni dei bambini che raccontano la vita e le paure nella Striscia

Livorno accoglie nuovamente "HeART of Gaza", un progetto di straordinario valore umano e culturale che raccoglie le opere realizzate da bambini e ragazzi della Striscia di Gaza, dai 3 ai 17 anni. Attraverso i loro disegni, i giovani artisti raccontano paure, sogni, speranze e desideri, offrendo una testimonianza diretta e toccante della loro quotidianità. La mostra sarà ospitata all’Emeroteca di via del Toro 8 a Livorno dal 9 marzo e resterà visitabile fino al 4 settembre, seguendo l’orario di apertura della struttura: dal lunedì al venerdì 8.30–13.30 e 14.30–19.30; sabato 8.30–13.30. L’inaugurazione ufficiale si terrà lunedì 9 marzo alle 17 alla presenza di Mohammed Timraz, attualmente in Italia grazie a una borsa di studio internazionale che gli ha permesso di lasciare la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

HeArt of Gaza: la mostra internazionale dei disegni dei bambini della StrisciaTutto pronto per HeART of Gaza – L’Arte dei Bambini dal Cuore della Striscia di Gaza, la mostra internazionale itinerante che sarà visitabile fino al...

HeArt of Gaza: al Gonzaga in mostra i disegni dei bambini della Striscia“HeART of Gaza” nasce nel giugno 2024 dalla collaborazione tra il giovane gazawi Mohammed Timraz e l’illustratrice irlandese Féile Butler.

Una selezione di notizie su HeART of Gaza a Livorno i disegni dei....

Temi più discussi: La sfida di HeArt of Gaza: quei disegni dall’orrore che curano l’anima dei bambini; In esposizione ‘Heart of Gaza’ dell’Anpi. L’arte dei bimbi che resiste alla guerra; Inaugurazione della mostra HeArt of Gaza a Lozza: lo sguardo dei bambini sulla guerra; ‘HeART of Gaza’ a Casale Monferrato e Alessandria, e con Mohammed Timraz a Savona - Pressenza.

Oggiono, HeArt of Gaza: la mostra con i disegni dei bambini palestinesiÈ arrivata anche a Oggiono la mostra itinerante ''HeArt of Gaza'', un’esposizione intensa e toccante composta da ... casateonline.it

Inaugurazione della mostra HeArt of Gaza a Lozza: lo sguardo dei bambini sulla guerraLOZZA, 1 marzo 2026-Ieri, sabato 28 febbraio, presso il Centro Polifunzionale del Comune di Lozza, si è tenuta l'inaugurazione della mostra HeArt of Gaza. L'esposizione raccoglie i disegni dei bambi ... varese7press.it

An arena full of hearts #ForzaOlimpia - facebook.com facebook