I Duchi di Sussex hanno visitato il campo profughi di Za’atari, incontrando i bambini siriani e ascoltando le loro storie. Durante la visita, hanno assistito a una partita di calcio tra i piccoli residenti e hanno partecipato a un concerto di violini eseguito da giovani rifugiate siriane. La giornata si è conclusa con una visita all’ospedale di Amman, dove sono stati ascoltati i racconti dei pazienti evacuati da Gaza.

U na partita di calcio tra i bambini costretti a vivere in un campo profughi. Un concerto di violini con giovani rifugiate siriane. Una visita in ospedale per ascoltare e vedere da vicino le condizioni dei bambini evacuati da Gaza, bisognosi di cure speciali. Questo è stato il viaggio in Giordania di Meghan Markle e Principe Harry. Harry e Meghan in visita in Giordania. Una visita umanitaria di due giorni, costruita sul contatto diretto con chi lavora sul campo e con le comunità più fragili. Dopo l’addio ai doveri reali nel 2020 e il trasferimento negli Stati Uniti, i duchi di Sussex hanno scelto un percorso filantropico autonomo. La visita in Giordania segue una linea chiara: presenza diretta, ascolto delle comunità, sostegno a chi lavora nelle emergenze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I Duchi di Sussex hanno incontrato i bambini siriani del campo profughi di Za’atari e ascoltato le storie dei piccoli pazienti evacuati da Gaza all'ospedale di Amman

Harry e Meghan ad Amman: in ospedale con pazienti evacuati da GazaIl principe Harry e sua moglie Meghan sono arrivati in Giordania per una visita di due giorni.

Harry e Meghan incontrano i bambini malati di Gaza e i profughi siriani: così cercano di “ripulire” l’immagine dei Reali dopo lo scandalo dell’ex principe AndreaI duchi del Sussex in Giordania per una due giorni all'insegna della solidarietà: arriva un balsamo sulle ferite della Corona Due giorni da reali in...

