Mo | Idf ' Hamas consolida influenza a Gaza suoi lealisti in posizioni chiave nel governo'

Hamas rafforza il suo controllo a Gaza, assegnando ai suoi sostenitori ruoli di potere nel governo locale. La fazione islamista gestisce le tasse e si occupa di pagare gli stipendi ai propri militanti, mantenendo così il predominio sulla regione. Recentemente, alcuni funzionari di Hamas hanno preso il comando di importanti uffici amministrativi, rafforzando la presenza politica e militare sul territorio. La situazione si mantiene tesa, mentre le autorità israeliane monitorano attentamente ogni sviluppo nella Striscia. La stabilità di Gaza rimane fragile e difficile da prevedere.

Tel Aviv, 19 feb. (Adnkronos) - Hamas sta consolidando la sua influenza a Gaza assegnando ai suoi lealisti ruoli chiave nel governo, riscuotendo tasse e pagando stipendi. Lo ha riferito l'Idf, secondo cui l'interferenza del Movimento islamico di resistenza sulle principali strutture di potere di Gaza ha alimentato un diffuso scetticismo sulle prospettive del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che richiede al gruppo militante di rinunciare alle armi in cambio del ritiro militare israeliano dal territorio. "Hamas sta portando avanti misure sul campo volte a preservare la sua influenza e la sua presa sulla Striscia di Gaza 'dal basso verso l'alto' integrando i suoi sostenitori negli uffici governativi, negli apparati di sicurezza e nelle autorità locali", ha affermato l'Idf in un documento presentato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

