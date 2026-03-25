Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura a Manfredonia

Domenica 22 marzo 2026 si è tenuto presso la Sezione di Manfredonia della Lega Navale Italiana l’evento finale del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere di Manfredonia. L’iniziativa ha coinvolto partecipanti di diverse età e provenienze, con attività legate alla pesca e alla scoperta del mare, in un contesto di inclusione sociale.

Domenica 22 marzo 2026, si è svolto presso la Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia, l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere di Manfredonia. “Oltre le Onde” nasce come un percorso dedicato ai ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale,. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura” a Manfredonia Articoli correlati “Oltre le Onde”, a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e naturaDomenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere... Oltre le Onde, domenica prossima a ManfredoniaDomenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere... Tutti gli aggiornamenti su Oltre le Onde Percorsi di Inclusione... Discussioni sull' argomento La Lega Navale di Manfredonia per l’inclusione sociale con ASD Pesca senza barriere per il progetto Oltre le onde; Restituire Futuro, una rete da Frosinone per ridare dignità attraverso il lavoro. La Lega Navale di Manfredonia per l’inclusione sociale con ASD Pesca senza barriere per il progetto Oltre le ondeDomenica 22 marzo 2026, si è svolto presso la Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia, l’evento conclusivo del progetto ... ilnautilus.it Oltre le Onde, a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e naturaOltre le Onde, a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e natura Domenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto ... ilsipontino.net Città di Trapani. . Inaugurato lo Spazio “Il Viaggio di Andromeda”, percorsi di autonomia per 12 persone adulte con disabilità, presso le "Casette Rosa" di via Giuseppe La Grutta 2 del Comune di Trapani, un luogo dedicato all'inclusione sociale, che dopo l - facebook.com facebook