Puliscono le erbacce sul ciglio della strada ma vengono travolti da un' auto | due feriti

Due persone sono rimaste ferite dopo essere state investite da un'auto mentre svolgevano lavori di pulizia delle erbacce lungo il ciglio della strada. L'incidente è avvenuto in una zona dell'Abruzzo e le persone coinvolte sono state soccorse sul posto. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto e accertando le responsabilità dell'incidente.

Ennesimo investimento sulle strade abruzzesi, con due persone rimaste ferite dopo essere state travolte da un'auto. Come ricostruisce Lapresse, è accaduto martedì 7 aprile, a Roseto degli Abruzzi (Teramo), in località Coste Lanciano, dove un uomo di 67 anni e una donna di 56, che stavano pulendo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Spingono l’auto in panne e vengono travolti da un’altra vettura tra Pieve del Cairo e Sale: due feriti, uno è gravissimoPavia, 25 marzo 2026 – Gravissimo incidente sul ponte che collega Pieve del Cairo (in provincia di Pavia, Lomellina) a Sale (in provincia di... Si fermano ad aiutare i feriti di un tamponamento e vengono travolti da un’auto: un morto e 3 feriti sull’A1Nella notte lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, una persona è morta e altre tre sono... Si parla di: Erbacce e degrado tra le vie del quartiere Borgo Sanzio, la consigliera Cerri sollecita interventi di pulizia; Due pedoni travolti da un'auto nel Teramano: sono in prognosi riservata.