Investito da un’auto sul ciglio della strada morto a 18 anni a Somma Lombardo

Un ragazzo di 18 anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi a Somma Lombardo dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava lungo il ciglio della strada. L’incidente è avvenuto nel centro abitato e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia sta raccogliendo testimonianze e accertando la dinamica dell’accaduto.

Somma Lombardo, pedone investito da un'auto: gravissimo in ospedaleSomma Lombardo (Varese), 5 marzo 2026 – Drammatico incidente a Somma Lombardo, nel Varesotto: un pedone è stato investito ed è stato portato... Scende dall'auto dopo l'incidente, investito da pirata della strada. Morto in ospedale, aveva 47 anniPerugia, 4 febbraio 2026 – Non ce l'ha fatta l'uomo di 47 anni investito ieri sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle a Torricella. Somma Lombardo, pedone investito da un'auto: gravissimo in ospedaleE' stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e ha riportato numerosi traumi. Alla guida del veicolo un ragazzo di 21 anni ...