Gasperini in vista del Parma | Il morale è alto puntiamo l’Europa

L’allenatore della squadra ha dichiarato che il morale dei giocatori è alto e che l’obiettivo è qualificarsi alle competizioni europee. La prossima partita contro il Parma si giocherà al Tardini e potrebbe essere influenzata dal recente risultato ottenuto dalla squadra avversaria. In vista della sfida, l’allenatore ha anche parlato di come intende gestire lo spogliatoio per mantenere concentrazione e attenzione, nonostante le voci di mercato circolanti.

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? Punti chiave Come influenzerà il recente traguardo del Parma la sfida al Tardini?. Quale strategia userà Gasperini per blindare lo spogliatoio dalle voci di mercato?. Perché la gestione psicologica del gruppo è fondamentale per la Champions?. Cosa riserva il palinsesto televisivo e culturale del prossimo weekend?.? In Breve Gasperini ignora voci su nuovo direttore sportivo per concentrarsi sul match al Tardini.. Palinsesto Raiuno prevede Buonvino – Misteri a Villa Borghese il 7 maggio 2026.. Domenica 11 maggio su Raiuno trasmessa serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento.. RaiPlay offre terza stagione Nella Mente di Narciso dal 9 aprile.. A poche ore dal delicato confronto contro il Parma allo stadio Tardini, Gian Piero Gasperini esprime la piena convinzione verso il percorso intrapreso dalla sua squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gasperini in vista del Parma: “Il morale è alto, puntiamo l’Europa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Parma-Roma: Gasperini punta sui fedelissimi per l’EuropaLa corsa della Roma verso un piazzamento europeo passa per la delicata trasferta di domani alle 18:00 contro il Parma, un appuntamento che la squadra... Gasperini spiega: «Nella Roma c’è stato un crollo morale. Colpa del gol di Gatti? Dico che…»di Redazione JuventusNews24Gasperini spiega: «Nella Roma c’è stato un crollo morale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, le ultime su Dybala e Koné in vista della Fiorentina; Roma, Gasperini recupera Koné: le ultime news da Trigoria; Roma, è l’ora delle scelte: Gasperini resta in attesa; Gasperini riabbraccia Dybala: titolarità in vista, ma l’addio alla Roma resta probabile. Gasperini, tre titolari dal mercato ma non in mediana: scelta la coppia del futuroGasperini ha già comunicato alla società di volere tre acquisti top ma non in mediana. La coppia del futuro deve essere per lui già in casa ... siamolaroma.it Pagina 3 | Gasperini: Parlerò con la società. Dybala? Mi fa ben sperare per il futuro. E su Kone...Il tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara al 'Tardini' contro il Parma, soffermandosi sul ruolo di direttore sportivo ... tuttosport.com GALLERY - La conferenza stampa di #Gasperini verso #ParmaRoma #ASRoma x.com Gasperini su un terreno instabile mentre la Roma, in caduta libera, fatica a decollare tra le tensioni extracampo | Nicky Bandini reddit