L'allenatore ha commentato la recente partita della squadra giallorossa, parlando di un calo di motivazione tra i suoi giocatori. Ha menzionato che il gol subito nel primo tempo ha avuto un impatto negativo, portando a una perdita di fiducia tra i calciatori. Ha anche osservato che la squadra avversaria ha approfittato di questa situazione, riuscendo a consolidare il risultato. La partita si è conclusa con una sconfitta per la formazione di casa.

Gasperini spiega: «Nella Roma c’è stato un crollo morale. Colpa del gol di Gatti? Dico che.». Le dichiarazioni del tecnico della Roma. Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter Roma, match del 31° turno di Serie A vinto dai nerazzurri per 5 a 2. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata QUALCOSA DI POSITIVO? – « Di positivo posso vedere il primo tempo che ha determinato un po’ di scoramento finendolo in svantaggio. Ho visto un’ottima Roma che ha pareggiato e ha giocato. Il gol di Calhanoglu e il terzo ha creato scoramento. Poi per la prima volta c’è stato un crollo morale. Ci sta di perdere con l’Inter a Milano, non con queste dimensioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Conferenza stampa Gasperini post Inter Roma: «Mancini da valutare, di positivo oggi prendo solo una cosa. Sul gol di Gatti contro la Juve…»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Gasperini post Inter Roma: le parole del tecnico dei giallorossi dopo la sconfitta rimediata in campionato La...

Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Genoa Roma: «Non voglio più parlare della rimonta subita con la Juventus. Il gol di Gatti non può condizionare il giudizio!»Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Genoa...

Temi più discussi: Gasperini: Tanta Roma nel primo tempo, ma dopo il terzo gol siamo andati in tilt; Gasp: 'Follia pensare di buttare gruppo per aria'; Gasperini prepara l'assalto alla Champions e guarda al futuro: spunta anche la Nazionale, le ultime; Pjanic a ruota libera sulla Roma: Serve pazienza, Gasperini è la scelta giusta.

Gasperini, le interviste e la conferenza stampa dopo Inter-Roma: rivivi la direttaLe parole dell'allenatore giallorosso a commento del pesante ko contro i nerazzurri di Chivu a San Siro: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Inter-Roma, Gasperini: Follia pensare di buttare per aria il gruppoL'allenatore della Roma prova ad analizzare la pesante sconfitta subita a San Siro contro l'Inter: Di buono c'è stato il primo tempo, poi il gol di Calhanoglu alla fine della prima frazione ha un po' ... sport.sky.it

Terribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. Secondo le ultime informazioni, il ragazzo sarebbe stato investito sulle strisce pe facebook

A soli 22anni Händel, da poco giunto nella Roma barocca, scrive uno dei suoi capolavori: “Il trionfo del Tempo e del Disinganno”. Dal 7 al 14 aprile lo vedremo al Teatro Costanzi, in un allestimento di Robert Carsen, e con Gianluca Capuano alla direzione. Ec x.com