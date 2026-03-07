Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, valida per la 28ª giornata di Serie A 202526. Durante l'incontro, ha dichiarato di non voler più discutere della rimonta subita con la Juventus e ha sottolineato che il gol di Gatti non deve influenzare il giudizio sulla squadra.

Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Infortunio Diao: il Como perde il suo gioiello prima del match con il Cagliari. Il motivo e le sue condizioni, cos’è successo! Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Milan Inter: «Dobbiamo essere la nostra miglior versione ma l’identità e le ambizioni che ci siamo costruiti ci permettono di essere sereni» Ravanelli si racconta: «Lippi allenatore incredibile che ci ha fatto giocare un calcio totale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Genoa Roma: «Non voglio più parlare della rimonta subita con la Juventus. Il gol di Gatti non può condizionare il giudizio!»

Leggi anche: Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Napoli Roma: «Domani e con la Juve due scontri diretti, ma non decisivi. Ecco come stanno Dybala e Soulé»

David Juventus, Spalletti spegne il caso con una battuta: la frase ironica in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Romadi Redazione JuventusNews24David Juventus, il tecnico usa l’ironia per smentire le indiscrezioni sui presunti problemi di integrazione del canadese:...

La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Genoa

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Genoa Roma.

Temi più discussi: Genoa-Roma, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini; Gasperini e le bellissime parole prima di Genoa-Roma: Sono legato al Ferraris perché...; Genoa-Roma è la partita dei ricordi per De Rossi e Gasperini; Gasperini verso Roma-Juventus: Abbiamo un vantaggio significativo, Dybala vediamo, Soulé speriamo rientri la prossima settimana.

AUDIO - Rivivi la conferenza stampa di Gasperini verso Genoa-RomaIl tecnico giallorosso ha parlato oggi alla vigilia dell'importante sfida di campionato contro la sua ex squadra, allenata dalla leggenda romanista Daniele De Rossi ... ilromanista.eu

Roma, Gasperini: Ferguson si opera: stagione finita. Con Totti abbiamo parlato solamente di calcioLe parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia della partita con il Genoa. msn.com

La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Genoa-Roma Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/749… #ASRoma x.com

AS Roma. . LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Press conference ahead of Genoa v Roma - facebook.com facebook