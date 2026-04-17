Alle 13.30 si svolge la conferenza stampa di Gasperini, in vista della partita tra Roma e Atalanta. L’allenatore della squadra nerazzurra si sta concentrando sulla preparazione della gara. La squadra giallorossa attraversa un momento difficile, con alcuni dissidi interni che hanno coinvolto i giocatori e lo staff. La conferenza si svolge prima del confronto sul campo, con attenzione alle dichiarazioni del tecnico.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino. (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini. Roma-Atalanta sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Intanto la Roma si trova in piena corsa per un posto in Champions, sesta a -3 dalla quarta in classifica. In casa giallorossa la qualificazione manca da 7 anni ma le tensioni interne rendono più difficile il raggiungimento dell'obiettivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini, alla vigilia di Roma-Atalanta

LIVE LA CONFERENZA STAMPA DI GIAN PIERO GASPERINI ALLA VIGILIA DI ATALANTA-ROMA

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