Gasperini afferma che la vittoria contro la Juventus darebbe una spinta decisiva per la corsa in zona Champions. La sua squadra ha ottenuto tre punti fondamentali, motivata dalla possibilità di migliorare la posizione in classifica. Concentrato sulla prossima sfida, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con determinazione. La partita si avvicina e i tifosi aspettano con entusiasmo il risultato.

La Roma non fa la stupida. E approfitta di una domenica perfetta che la porta al terzo posto a +4 sulla Juve e con lo sguardo ben fisso sulle stelle. Quella della Champions. Tre punti pesantissimi quelli conquistati da Gasperini. Che a fine partita è raggiante. “Una vittoria importantissima per sfruttare il vantaggio. Mi auguravo di stare in questa situazione. Ho iniziato ad aspettarmelo quando ho visto la reazione di questi ragazzi dai primi allenamenti. Magari non pensavo di fare così bene, ma lo spirito è sempre stato quello giusto. Il gruppo è solido e i giovani stanno crescendo molto anche grazie ai senatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del League StageLa Juventus si gioca la qualificazione ai playoff di Champions League nelle ultime tre sfide del League Stage contro Pafos, Benfica e Monaco.

Doppio incrocio in Champions: Scandicci sfida la corazzata VakifBank, Novara cerca punti pesanti a LisbonaLa Champions League femminile prosegue con incontri chiave nel terzo turno dei gironi.

Gasperini: Tre punti pesanti. Zona Champions? Se vincessimo con la Juve...Il tecnico della Roma già pensa alla prossima avversaria, la Juve: Domenica la partita è molto importante. Vincere sarebbe un grosso passo avanti ... msn.com

Gasperini Ora i punti pesano di più, non vogliamo cedere il 4° postoROMA (ITALPRESS) - 'Contro la Cremonese sarà una partita difficile, in questo momento i punti cominciano a pesare e a contare di più per tutti. notizie.tiscali.it

Juventus a -4 dalla zona Champions La Roma batte la Cremonese e aggancia il Napoli prima dello scontro diretto coi bianconeri La Juve riuscirà a centrare l'obiettivo stagionale x.com

L'ex allenatore della Fiorentina ha riportato la Dea in zona Champions - facebook.com facebook