Il rapporto tra l'allenatore e la dirigenza è stato al centro di discussioni dopo le dichiarazioni di Gasperini, che ha sottolineato l’importanza di una connessione stretta tra allenatore e direttore sportivo per ottenere risultati. L’addio di un dirigente chiave, che aveva un ruolo importante, potrebbe modificare le dinamiche interne. Inoltre, ci sono alcuni giocatori considerati a rischio cessione, legati a questioni di bilancio e necessità di ridurre il monte ingaggi.

? Punti chiave Come influenzerà l'addio di Massara il rapporto tra Gasperini e dirigenza?. Chi sono i giocatori chiave che rischiano la cessione per bilancio?. Perché l'allontanamento di Ranieri ha creato tensioni nell'ambiente giallorosso?. Quanto inciderà la Champions League sul futuro di Manu Koné?.? In Breve Allontanamento di Claudio Ranieri e partenza di Frederic Massara dopo le ultime due settimane.. Obiettivo Champions League a un solo punto di distanza dalla Juventus.. Trattative contrattuali aperte per Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik.. Interesse di diverse squadre per Manu Koné in vista del mercato estivo.. Sabato 09 maggio 2026, Gian Piero Gasperini ha delineato la necessità di un legame indissolubile tra allenatore e direttore sportivo in vista della sfida della Roma contro il Parma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasperini: coach e DS devono essere connessi per il successo

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