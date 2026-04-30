Roma il piano di Gasperini | pieni poteri e nuovo DS

A Roma si sta definendo un cambiamento importante nel settore sportivo della squadra, con il piano di Gasperini che prevede pieni poteri e la nomina di un nuovo direttore sportivo. La discussione riguarda le decisioni da prendere in vista della prossima stagione e il ruolo di figure chiave all’interno del club. L’incontro in programma nel fine settimana potrebbe segnare un punto di svolta nel percorso della squadra.

La Roma si appresta a vivere un fine settimana che promette di segnare un confine netto tra il passato e il futuro, trasformando un semplice incontro operativo in quello che molti considerano l’atto di nascita di una nuova era. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i Friedkin incontreranno Gian Piero Gasperini con l’obiettivo di sancire una riforma totale del club in vista del prossimo centenario. Dopo l’addio di Claudio Ranieri, la guida sportiva è passata nelle mani del tecnico orobico, il quale ha incassato la piena fiducia della presidenza e si prepara ad assumere un ruolo senza precedenti nelle dinamiche di Trigoria. Questa metamorfosi prevede non solo un aumento dei poteri decisionali per l’allenatore, ma una vera e propria evoluzione della sua figura professionale verso un modello manageriale di stampo internazionale.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il piano di Gasperini: pieni poteri e nuovo DS Roma-Atalanta, le parole di Gasperini a Sky Sport | Serie A Notizie correlate Roma, pieni poteri a Gasperini: Cristante è il leaderL’addio di Claudio Ranieri segna ufficialmente l’inizio di una nuova era in casa Roma, con Gian Piero Gasperini investito di “pieni poteri” dalla... Roma, diktat Gasperini: “Voglio i pieni poteri tecnici”Le parole pronunciate da Gian Piero Gasperini nel post-partita di Bologna non lasciano spazio a interpretazioni: il tecnico rivendica un ruolo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio; Il piano di zona Grotta Perfetta mette in crisi Roma Capitale: si apre una spaccatura tra politica e uffici; Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Regione Lazio, nuovo piano rifiuti: a Civitavecchia l’immondizia di Roma. Gasperini, il piano per rinforzare la RomaGasperini a breve avrà un colloquio con i Friedkin: il suo piano per rinforzare la Roma in vista delle prossima stagione è chiaro. siamolaroma.it Roma, plusvalenze da 80 milioni entro giugno. Sponsor e cessioni, ecco il piano di rientroSe da una parte i Friedkin - per il momento - hanno scelto di non prendere una decisione definitiva sulla querelle Gasperini-Ranieri, c'è un altro aspetto dal quale non si ... ilmessaggero.it Pontina ferita a Roma al corteo del 25 aprile a Roma, preso l'autore degli spari A spingere il giovane a sparare con una pistola ad aria compressa sarebbe stata la vista dei fazzoletti dell’Associazione Partigiani che la donna, insieme al marito, portava al collo i - facebook.com facebook "Spari a Roma, preso l'autore", "I pm convocano Sempio: 'Ha ucciso lui Chiara e lo ha fatto da solo'": questo e altri titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. x.com