In una dichiarazione recente, l’ex calciatore ha sottolineato l’importanza di mantenere rispetto verso i tifosi sia da parte di Gasperini che di Ranieri. Ha aggiunto che l’obiettivo principale è rimanere uniti e concentrati sulla posizione in classifica, che attualmente vede la squadra vicina al quarto posto. Le sue parole sono state commentate come un appello a mantenere la calma e a fidarsi del percorso della squadra.

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© Calcionews24.com - Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. L’obiettivo principale è rimanere uniti»

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