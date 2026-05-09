Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida tra Roma e Parma, si dice concentrato esclusivamente sulla partita e evita commenti su questioni di mercato. Tuttavia, quando viene interrogato su Koné, afferma che nel calcio attuale non esistono più incedibili, sottolineando l’assenza di garanzie di permanenza per i giocatori. Il tecnico manifesta anche una certa frustrazione, affermando che si parla troppo poco di calcio.

Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Parma si muove tra diplomazia e insofferenza. Dice che è concentrato solo sulla partita, ma quando gli chiedono di Koné ammette che nel calcio moderno gli incedibili non esistono. Quando gli chiedono del nuovo direttore sportivo, glissa con eleganza ma lascia intendere che non è stato ancora coinvolto. E quando gli chiedono del suo ruolo, sbotta: “ Parliamo troppo poco di calcio e troppo di altro”. È il Gasperini che conosciamo: uno che vuole lavorare e che si infastidisce quando il contorno prende il sopravvento sul campo. Gasperini: “Nuovo ds? Siamo concentrati su domani”. Sul futuro. “Il percorso principale è quello che conta davvero.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: “Alla Roma non ci sono incedibili, nemmeno Koné. Ma parliamo troppo poco di calcio”

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