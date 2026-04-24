Gasperini | Ranieri? La Roma mi ha confermato fiducia ora parliamo di calcio…

Da webmagazine24.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la società di calcio ha pubblicato un comunicato che sottolinea la fiducia dimostrata sin dal primo giorno e la volontà di mettere la squadra davanti a tutto. Il tecnico ha commentato che la Roma gli ha confermato questa fiducia e che ora si concentrano esclusivamente sugli aspetti tecnici e sul campionato. La comunicazione arriva in un momento di attenzione mediatica intorno alla squadra e alle sue future strategie.

(Adnkronos) – Il comunicato della Roma di oggi, venerdì 24 aprile, "evidenzia due cose: la fiducia che non mi è mai mancata dalla società sin dal primo giorno e che la Roma è davanti a tutto". Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa prima della partita in trasferta contro il. L'articolo Gasperini: “Ranieri? La Roma mi ha confermato fiducia, ora parliamo di calcio.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Ranieri lascia la Roma, ora è ufficiale: “Grati per i suoi sforzi, piena fiducia in Gasperini”L’As Roma comunica in una nota che “il rapporto con Claudio Ranieri è terminato“, già nella giornata di ieri circolavano rumors sul possibile...

Ranieri, la Roma chiude i rapporti: ora è ufficiale. «Piena fiducia in Gasperini», il comunicato del club giallorossoArriva il comunicato della Roma che annuncia la chiusura dei rapporti col Senior Advisor Claudio Ranieri.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ranieri-Roma, è finita: l’ex allenatore fa un passo indietro dopo lo scontro con Gasperini; Svolta Roma, ha vinto Gasp: i Friedkin hanno deciso, Ranieri via; Gasperini-Ranieri, Curva sud risponde: La Roma è una cosa seria. Per l'allenatore gli applausi dell'Olimpico; Perché Ranieri si è dimesso dalla Roma: la guerra con Gasperini su mercato, medici e comunicazione. La scelta dei Friedkin. E ora il ds Massara?.

gasperini ranieri la romaGasperini sul rapporto con Ranieri: Io non ho fatto nulla, non partecipo alla macchina del fangoGasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma e, inevitabilmente, si è soffermato sull'addio di Ranieri ... fanpage.it

gasperini ranieri la romaGasperini 'Ranieri? E' attiva la macchina del fango, io mai contro nessuno'(ANSA) - ROMA, 24 APR - Come si è arrivato all'addio di Ranieri? Le vicende sono quelle sotto gli occhi di tutti, non voglio commentare. Ne sono stato fuori e non partecipo a questa macchina del fang ... corrieredellosport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.