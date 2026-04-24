Oggi la società di calcio ha pubblicato un comunicato che sottolinea la fiducia dimostrata sin dal primo giorno e la volontà di mettere la squadra davanti a tutto. Il tecnico ha commentato che la Roma gli ha confermato questa fiducia e che ora si concentrano esclusivamente sugli aspetti tecnici e sul campionato. La comunicazione arriva in un momento di attenzione mediatica intorno alla squadra e alle sue future strategie.

(Adnkronos) – Il comunicato della Roma di oggi, venerdì 24 aprile, "evidenzia due cose: la fiducia che non mi è mai mancata dalla società sin dal primo giorno e che la Roma è davanti a tutto". Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa prima della partita in trasferta contro il. L'articolo Gasperini: “Ranieri? La Roma mi ha confermato fiducia, ora parliamo di calcio.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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