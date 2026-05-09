Gasp messaggio a Massara | Allenatore e ds non devono prendere strade diverse E senza Champions

Il tecnico della squadra ha inviato un messaggio al direttore sportivo, sottolineando che allenatore e ds devono rimanere uniti e condividere lo stesso percorso, anche senza la partecipazione alla Champions League. In vista della partita contro il Parma, ha elogiato un giocatore per il suo impegno e ha definito la sfida come una finale. Ha anche commentato brevemente le proprie sensazioni sulla gara, senza approfondimenti ulteriori.

Un’altra finale, da vincere per sperare ancora di più in un posto in Champions e tenere la distanza dal Como. Contro il Parma, domani al Tardini, la Roma di Gian Piero Gasperini si gioca un pezzo importante di stagione. Il tecnico cerca di concentrarsi solo sul campo al termine di un’altra settimana in cui si è parlato molto del futuro giallorosso. “Ora conta solo il binario del presente- ha esordito Gasp -. Ogni partita per noi è decisiva soprattutto ora che ne mancano tre e l’attenzione massima ora è su quello. Il Parma è una squadra che gioca molto bene e anche se è salva abbiamo visto nelle ultime giornate che nessuno ti regala nulla e questo è molto positivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp, messaggio a Massara: "Allenatore e d.s. non devono prendere strade diverse. E senza Champions..."

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