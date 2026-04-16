Prima della partita tra Roma e Pisa, l’allenatore ha fatto alcune dichiarazioni che non sono state ben accolte dal collega, portando a un raffreddamento tra i due. La tensione tra Gasp e Ranieri si è fatta evidente, lasciando intuire possibili conseguenze future. Anche il direttore sportivo si trova in una posizione di incertezza, con le decisioni sul proprio ruolo che sembrano in bilico.

Le dichiarazioni nel pre-partita di Roma Pisa rilasciate da Claudio Ranieri non sono state digerite da Gasperini, tanto che tra i due è calato il gelo. Non sembrerebbe essere servito neanche l’intervento della proprietà, rappresentata da Dan Friedkin, in un call insieme al ds Massara, dove la richiesta sarebbe stata quella di mantenere bassi i toni e di procedere con collaborazione reciproca rimandando qualsiasi discorso a fine stagione. Nelle ultime ore, però, trapelerebbero notizie di un’ ulteriore chiamata tra Gasperini e la dirigenza giallorossa, nella quale il tema centrale sarebbe rappresentato da possibili cambiamenti a livello dirigenziale e nello staff medico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Gasp-Ranieri, l’ora della scelta: in bilico anche Massara

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