Nel Ravennate si sono verificati forti venti che hanno causato alberi abbattuti e interruzioni dell’energia elettrica in diverse abitazioni. Le strade sono state imbiancate dalla neve, mentre l’allerta meteo arancione ha previsto condizioni di maltempo intenso per oggi. La situazione è stata segnalata da autorità locali attraverso comunicazioni ufficiali.

Ci sono strade imbiancate dalla neve nella zona più a nord della provincia, mentre la città è sferzata da venti di grande potenza. I danni del maltempo nel Ravennate L'ondata di maltempo attesa sul Ravennate si fa sentire con inaudita potenza. L'allerta meteo arancione emessa per la giornata di oggi è stata seguita da impressionanti di vento in tutto il Ravennate. A questo si aggiungono piogge, grandinate e nevicate diffuse. Mentre sono già state disposte nella giornata di ieri diverse misure precauzionali, il maltempo inizia a far danni, non solo con il crollo delle temperature. Le piante sono infatti messe in difficoltà da raffiche di vento di enorme potenza, che si sono spinte fino a 85-90 chilometri orari sul settore orientale e costiero. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Maltempo, venti a tutta potenza e strade imbiancate: alberi caduti e diverse case senza elettricità

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