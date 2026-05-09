Dopo vent’anni, Alberto Stasi ha deciso di rompere il silenzio sulla notte che ha segnato la sua vita. Oggi in regime di semilibertà, passa le giornate al lavoro e la sera rientra in un appartamento in affitto, lasciando il carcere alle spalle. Questa nuova fase ha portato con sé la possibilità di vivere momenti che in passato gli erano preclusi, come dormire fuori dal penitenziario.

C’è una notte che pesa più delle altre. Una di quelle che non fanno rumore, ma ti restano addosso. Alberto Stasi, oggi in regime di semilibertà, ha dormito fuori dal carcere: lavora di giorno e la sera rientra in un appartamentino preso in affitto. Ma stavolta non è solo una questione di orari e permessi. È una scelta che, dopo anni di silenzio e distanza emotiva, suona quasi come uno scatto improvviso: Stasi ha deciso di rimetterci la testa dentro. Oggi incontrerà la sua avvocata Giada Boccellari per leggere gli atti depositati dalla Procura di Pavia, in vista della richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Una notte diversa: la decisione di guardare di nuovo gli atti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, Stasi rompe il silenzio: “Potrò farlo per la prima volta in 20 anni”

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Garlasco, legale famiglia Poggi: «Stasi colpevole, si rovina la vita a innocenti»

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