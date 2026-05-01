A Garlasco, si torna a parlare di un caso di omicidio che risale al 2007, con una nuova ricostruzione del delitto di Chiara Poggi. L'avvocata di uno dei principali imputati ha dichiarato che si tratta della prima volta in 18 anni che vengono presentati certi dettagli legati all’indagine. La vicenda ha coinvolto diverse ricostruzioni e ipotesi, e ora si aggiunge un nuovo elemento legato al movente sessuale.

Un'accusa di omicidio, il movente sessuale, una nuova ricostruzione del delitto di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. A commentare la stretta finale della Procura di Pavia nelle indagini su Andrea Sempio è Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi insieme ad Antonio De Rensis, nel corso di Mattino Cinque. "Diciamo che dal lato nostro la vera novità è il fatto che per la prima volta da quando è successo il fatto il nome di Alberto Stasi non è più accostato a questo omicidio", afferma la legale nel programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5, venerdì primo maggio. "Questo è un dato di fatto e quindi naturalmente è stato un momento diciamo anche un po' emozionante.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, il dettaglio nascosto. L'avvocata di Stasi: "Prima volta in 18 anni"

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Corriere della Sera. . Le carte del delitto di Garlasco parlano. E spesso dicono molto di più di quanto l’asettico linguaggio giudiziario possa far comprendere. Il quadro completo delle accuse dei pm di Pavia contro Andrea Sempio si avrà solo tra qualche giorn - facebook.com facebook

Le indagini sul delitto di #Garlasco. Per la Procura #Sempio uccise da solo Chiara #Poggi per un rifiuto sessuale. Movente assurdo, lui non frequentava la vittima, ribattono i legali della difesa. Simona Decina #GR1 x.com