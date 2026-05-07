Garlasco l’avvocato di Stasi rompe il silenzio | cosa succede
L'avvocato di Stasi ha rilasciato dichiarazioni in merito alle recenti evoluzioni del procedimento giudiziario legato al caso Garlasco. La vicenda, che ha coinvolto il suo assistito, è tornata alla ribalta delle cronache e delle aule di tribunale, con nuove udienze e aggiornamenti nelle accuse. Le dichiarazioni dell'avvocato forniscono dettagli sulla posizione difensiva e sui passaggi successivi previsti nel procedimento.
Nel nuovo sviluppo del caso Garlasco, tornato al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica, arrivano le valutazioni dell’avvocata Elisabetta Aldrovandi, che insieme ai colleghi Antonio De Rensis e Giada Bocellari difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. L’intervento è avvenuto in diretta su Fanpage.it, fonte dell’intervista e delle dichiarazioni. «Sono abbastanza perplessa da queste valutazioni opposte su elementi indiziari che sono comunque numerosi e, mi viene da dire, oggettivi a carico di Andrea Sempio», ha dichiarato Aldrovandi, riferendosi al nuovo fronte investigativo che vede coinvolto il 38enne Andrea Sempio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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