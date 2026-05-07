Garlasco l’avvocato di Stasi rompe il silenzio | cosa succede

L'avvocato di Stasi ha rilasciato dichiarazioni in merito alle recenti evoluzioni del procedimento giudiziario legato al caso Garlasco. La vicenda, che ha coinvolto il suo assistito, è tornata alla ribalta delle cronache e delle aule di tribunale, con nuove udienze e aggiornamenti nelle accuse. Le dichiarazioni dell'avvocato forniscono dettagli sulla posizione difensiva e sui passaggi successivi previsti nel procedimento.

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Nel nuovo sviluppo del caso Garlasco, tornato al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica, arrivano le valutazioni dell’avvocata Elisabetta Aldrovandi, che insieme ai colleghi Antonio De Rensis e Giada Bocellari difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. L’intervento è avvenuto in diretta su Fanpage.it, fonte dell’intervista e delle dichiarazioni. «Sono abbastanza perplessa da queste valutazioni opposte su elementi indiziari che sono comunque numerosi e, mi viene da dire, oggettivi a carico di Andrea Sempio», ha dichiarato Aldrovandi, riferendosi al nuovo fronte investigativo che vede coinvolto il 38enne Andrea Sempio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, l’avvocato di Stasi rompe il silenzio: cosa succede Notizie correlate “Siamo vicini, cosa succede”. Garlasco, rivelazioni bomba dell’avvocato di Sempio: poi l’annuncio su StasiA quasi vent’anni da uno dei delitti più discussi della cronaca italiana, il caso di Garlasco continua a far parlare e a dividere l’opinione pubblica. “Vedendo quello che ho visto…”. Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio su Alberto StasiIl caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a riaccendere il dibattito pubblico a quasi vent’anni dal delitto avvenuto nel 2007 a Garlasco. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati: Andrea Sempio è estraneo alla vicenda. Omicidio non più in concorso? Apre la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi; Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: 'Domani Andrea non risponderà ai pm'. Le cugine di Chiara Poggi ascoltate oggi come testi; Garlasco, Pino Rinaldi all'avvocato De Rensis: C'è stata una regia?; Garlasco, l'avvocato di Stasi: Alberto sta cercando di avere equilibrio nel gestire questa vicenda. Garlasco, l’avvocato di Lovati in diretta a Fanpage.it: Contro Sempio elementi che bastano per rinvio a giudizioDurante la diretta Youtube di Fanpage.it, l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore dell'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha commentato gli elementi ... fanpage.it Garlasco, gli avvocati di Sempio minimizzano l'audio: Sapeva di essere intercettato, commentava un podcastI legali di Andrea Sempio difendono il loro assistito sostenendo che sapesse di essere intercettato e rimandano i commenti solo dopo aver sentito gli audio ... virgilio.it CASO GARLASCO: ANDREA SEMPIO ACCUSATO DI OMICIDIO VOLONTARIO. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini: Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario per la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, con le aggravanti dei mot - facebook.com facebook Garlasco, il legale di Stasi: "Alberto ha sempre più speranza" #delittodigarlasco x.com