Il giorno dopo la pubblicazione di alcuni documenti relativi all’indagine, l’avvocato di un imputato ha dichiarato che il fatto contestato è atroce ma che l’imputato sostiene di non averlo commesso. La difesa ha affermato che le informazioni diffuse violano il segreto istruttorio e ha confermato che l’imputato ha fornito una versione dei fatti fedele. La vicenda riguarda una vicenda giudiziaria in corso a Garlasco.

Il giorno dopo la rivelazione di uno degli atti depositati per l’inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio invita alla prudenza e attende di leggere gli elementi alla base della convinzione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e dei pm che sia stato il 38enne commesso a uccidere Chiara Poggi, il 13 agosto del 2007. Venerdì sera intanto in un programma tv è stato letto un messaggio dell’indagato: “Questo fatto atroce non l’ho commesso”. Lo scontrino. “Le spiegazioni sullo scontrino e sui soliloqui che leggiamo dalla stampa ci confermano che Andrea Sempio ha sempre detto la verità ed è innocente” afferma all’Adnkronos l’avvocata Angela Taccia che, insieme al collega Liborio Cataliotti, sostiene la difesa di Sempio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Sempio: “Fatto atroce che non ho commesso”. La difesa: “Ha detto la verità, informazioni divulgate violano il segreto istruttorio”

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