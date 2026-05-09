A Garlasco si discute ancora sul caso di omicidio che vede coinvolta la vittima Chiara Poggi. La difesa di Andrea Sempio sostiene che ci siano molti indizi a suo carico, ma le prove concrete sembrano essere poche e ancora da verificare. La vicenda si protrae nel tempo senza che siano state emesse sentenze definitive, lasciando aperti molti dubbi sulla colpevolezza dell’indagato.

Io non so se Andrea Sempio sia colpevole dell’assassinio di Chiara Poggi: al momento contro di lui vedo tanti indizi, ma poche prove. Tuttavia, una cosa non mi sfugge: Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere nonostante ci fossero meno indizi di quanti ora ne sono stati raccolti a carico di Sempio. Se si legge la sentenza che 11 anni fa ha spalancato le porte del carcere al «biondino dagli occhi di ghiaccio», infatti, ci si rende conto che a trasformarlo nel killer della fidanzata è stato solo il fatto di avere avuto una relazione con Chiara. Per i giudici soltanto lui poteva avere un movente per uccidere la giovane, anche se il movente non è stato mai definito.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Garlasco, quanti errori. L’unico colpevole certo è la giustizia

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Garlasco, gli ultimi colpi di scena - Storie italiane 27/04/2026

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